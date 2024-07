Creuza de Mà | al via la 18 edizione!

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 22 luglio 2024)de Mà: al via la 18°! Con l’avvio dei lavori del “CAMPUS musica e suono per il cinema e per l’audiovisivo”, prende ufficialmente il via martedì 23 luglio la 18madide Mà, manifestazione ideata e diretta da Gianfranco Cabiddu e dedicata alla Musica per cinema, che si svolgerà a Carloforte fino a domenica 28 luglio. La splendida location dell’isola di San Pietro, a Sud della Sardegna, torna ancora una volta ad essere il palcoscenico ideale per raccontare l’indissolubile legame tra il cinema e la musica.de Mà si conferma un crocevia fondamentale in cui registi, musicisti e compositori possono esplorare il rapporto tra queste due arti, confrontandosi e dialogando durante questa cinque giorni di musica, film, incontri, masterclass e proiezioni.