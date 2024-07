Cobolli-Navone oggi in tv | orario canale e diretta streaming Atp Umago 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 22 luglio 2024) Flaviose la vedrà contro Marianonel primo turno dell'ATP 250 di, torneo di scena sui campi in terra battuta della città croata. Ultimo torneo stagionale sul rosso per il tennista azzurro, che poi volerà in Nord America per gli appuntamenti che condurranno allo US Open.ci tiene a far bene ma non è stato particolarmente fortunato nel sorteggio visto che debutterà contro l'argentino, sesta testa di serie e reduce da un match epico di 4 ore contro Nadal a Bastad. Sarà proprio il giocatore sudamericano, seppur di poco, a scendere in campo con i favori del pronostico secondo i bookies. Tra i due non ci sono precedenti.