Case occupate di Roma vendesi Paga Gualtieri coi soldi nostri

(Di lunedì 22 luglio 2024) Dalla chat al notaio. I palazzi occupati di via Bibulo e via Volonté, di proprietà rispettivamente della società Loanka srl e di un privato cittadino (prima ancora era della coooperativa Urania 2000) potrebbero presto essere comprati dal Comune nonostante due anni fa l'allora prefetto Matteo Piantedosi, oggi ministro dell'Interno, li abbia inseriti nella lista degli immobili da sgomberare con urgenza. I proprietari hanno offerto i due edifici al Campidoglio, che a novembre ha pubblicato un avviso rivolto al libero mercato per l'acquisto di nuovi alloggi da adibire apopolari. Entro il 2026 la giuntavorrebbe comprarne duemila (finora però ne ha prese soltanto 120 dall'Inps, peraltro assegnandole molto a rilento) e a questo fine due anni fa sono stati messi a Bilancio 220 milioni di euro.