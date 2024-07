Calciomercato Juventus | se Chiesa parte duello con l’Inter per Gudmundsson

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 22 luglio 2024)e la Juve non sono mai stati così lontani. A dirlo è La Gazzetta dello Sport, che nel punto suldellaspiega come il rinnovo dell’ex Viola con i bianconeri non è assolutamente scontato. Attualmente il contratto del figlio d’arte è in scadenza nel 2025 e considerando il fatto che le sue caratteristiche non si sposano bene con l’idea di calcio di Thiago Motta la separazione sembra l’ipotesi più scontata, in questa sessione di mercato o nella prossima. Su di lui sono piombate Tottenham e Chelsea, ma anche Roma e Inter osservano la situazione. E proprio con i lombardi si prospetta unper cercare il sostituto: Giuntoli l’avrebbe individuato in Albert Guðmundsson, il talentino islandese del Genoa che tanto piace ai nerazzurri.: divorzio vicino (Credit foto – Il BiancoNero)Dopo il matrimonio, subito un divorzio.