Borsa Consob | nel semestre capitalizzazione +4% balzano gli scambi

(Di lunedì 22 luglio 2024) Milano, 22 lug. (askanews) –diin crescita del 4% per Piazza Affari nel primodel 2024 rispetto alla fine dell’anno scorso. Forte balzo dei volumiati sia per i titoli azionari sia soprattutto per i titoli di Stato italiani. Tra aprile e giugno indice disui livelli più elevati dal 2008. Prosegue la tendenza delle società ad uscire dal listino. Sono alcuni dei dati principali contenuti nel Bollettino statistico dellarelativo al primo2024. Nel dettaglio, il valore complessivo di mercato delle azioni in Piazza Affari è salito a fine giugno a 824 miliardi (+4% dai 794 mld di fine 2023). Andamento più brillante per le società quotate italiane, la cuisi assesta a 622 miliardi (+8% da fine 2023).