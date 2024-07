Blade Kevin Feige vuole un film vietato ai minori in stile Deadpool

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 22 luglio 2024)ha fornito aggiornamenti sull’atteso – e accidentato – reboot di: pur confermando che non ha intenzione di affrettare i tempi, perchègarantire una qualità alta del, ha svelato che vorrebbe unai, in. L’unico modo per inserirenel Marvel Cinematic Universe, ha detto il boss dei Marvel Studio, era mantenere il rating R, poiché è essenziale per il personaggio. Lo stesso principio andrebbe applicato a. Ecco cosa ha dichiarato In una conversazione con BlackTree TV: Voglio dire, negli ultimi due anni, mentre cercavamo di realizzare il, la cosa più importante per noi è stata quella di non affrettare i tempi e di assicurarci di fare il giustodi ‘’. Perché ci sono stati alcuni grandidi ‘’ anni fa – erano tutti vietati ai