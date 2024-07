Amichevoli 2024 Inter batte Pergolettese 2-1 | tabellino e chi ha segnato i gol

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 22 luglio 2024) L’conclude con un 2-1 allail secondo test del suo precampionato. Al BPER Training Center i nerazzurri acquisiscono minutaggio con oltre 70 minuti concessi a gran parte dei giocatori della prima squadra (in attesa di rivedere all’opera i nazionali), per poi lasciare spazio ai tanti ragazzi aggregati in questa preparazione estiva. Nel caldo pomeriggio di Appiano Gentile, l’non si rende particolarmente aggressiva nella prima mezz’ora. Ci prova solamente Bisseck per due volte su corner, poi Asllani con uno spunto al limite dell’area. Il gol arriva solamente al 33?, quando Taremi si fa trovare libero sull’imbucata e deposita in rete con una conclusione di prima intenzione. La frazione si conclude dunque sull’1-0, nonostante la bella azione personale di Zielinski, che però mettere largo di poco il suo diagonale.