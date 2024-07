Amianto e sicurezza stradale In città in corso tre lavori urgenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 22 luglio 2024) Tre cantieri che riqualificheranno altrettante aree di Cesano. Alcuni in fase di completamento, altri iniziati dopo lunghe attese. Il primo è relativo alla via Colombo: in questi giorni gli operai stanno eseguendo le lavorazioni utili alla successiva asfaltatura della strada. Subito dopo, verrà realizzato il dosso di attraversamento di via Roma, verso Villa Marazzi, per garantire massimaal passaggio dei pedoni. Infine, verrà collaudata la nuova illuminazione pubblica e sarà posato l’asfalto adatto alla costruzione della pista ciclabile. In totale, oltre 800mila euro di investimenti. Già completato, invece, il lavoro sul parcheggio di via delle Acacie, quartiere Giardino.