Traffico Roma del 21-07-2024 ore 09 | 30

(Di domenica 21 luglio 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione sempre scarso illungo la rete viaria della capitale dalle ore 11 alle ore 13:30 in piazza San Pietro la preghiera dell’angelus benedizione Apostolica ai fedeli possibili disagi alla circolazione nell’area circostante oggi come ogni domenica Vi ricordo il blocco dei mezzi pesanti su un intera rete viaria Nazionale fino alle ore 22 Salvo i casi autorizzati dalla legge per il trasporto pubblico vi ricordiamo che sulla metro alla stazione Spagna è chiusa per lavori di ristrutturazione lo sarà fino al 3 ottobre per cui treni di transito senza fermare da lunedì prossimo per lo stesso motivo chiuderà anche la stazione Ottaviano San Pietro In questo caso la riapertura è prevista per il prossimo 9 settembre per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito.luceverde.