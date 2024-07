Tour de France 2024 Ciccone fuori dalla top10 | la cronometro resta un grande tallone d’Achille

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024) Si chiude in calando ildedi Giulio. L’abruzzese ha chiuso la suaBoucle con una bruttaverso Nizza, chiudendo soltanto al trentaseiesimo posto a oltre quattro minuti da Tadej Pogacar, perdendo così anche il posto nella top 10. La sua brutta prova gli ha fatto difatti perdere il decimo posto della generale in favore di Santiago Buitrago, che ha chiuso la sua prova al nono posto. In questo modo il colombiano ha messo la freccia, spedendo dunque l’azzurro a 1’39”top 10 dellaBoucle, a 30’42” da Pogacar.