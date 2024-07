Torino cronista de La Stampa aggredito davanti a un circolo di estrema destra Sei con noi? poi i calci

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Un giornalista del quotidiano La, Andrea Joly, è statoall’esterno di un locale chiamato Asso di Bastoni, frequentato da militanti dei circoli di. Secondo quanto è stato ricostruito, il giornalista si è trovatoal locale in un momento in cui era in corso la “festa dellanera” per l’anniversario del locale. Joly si è fermato a filmare e a quel punto i militanti, dopo avergli chiesto se era “dei loro” gli avrebbero intimato di consegnare il telefonino, per poi minacciarlo e infine colpirlo amentre iltentava di allontanarsi. Sull’accaduto è intervenuto anche il sindaco di, Stefano Lo Russo: “Esprimiamo solidarietà al giornalista del quotidiano Lache stanotte è statoda alcune persone vicine a Casa Pound mentre cercava di documentare un evento che le vedeva protagoniste.