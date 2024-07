Stralivigno 2024 trionfa il runner bergamasco Alex Baldaccini

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 21 luglio 2024) Anche quest’anno la Brooksha mantenuto tutte le sue promesse, regalando ai partecipanti un sabato di mezza estate davvero da ricordare. Un meteo favorevole, reso ideale da un bel sole e da temperature miti, ha accolto gli atleti al via, rendendo l’evento ancora più godibile e spettacolare. Ottime anche l’affluenza e la partecipazione generale, per un appuntamento che, tradizionalmente, riesce ad attirare in egual misura idi tutta Italia, gli sportivi locali e un corposo numero di corridori stranieri. I 1000 presenti al via, tra gli iscritti allo storico format da 21 km e quelli che hanno animato l’apprezzatissima staffetta, gara che ha offerto l’occasione di condividere in gruppo una giornata di sport e di contatto con la natura.