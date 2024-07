Smartphone con batteria più potente che dura di più

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di domenica 21 luglio 2024) Allo stato attuale della tecnologia ladei telefoni arriva a malapena alla fine della giornata, anche nel caso in cui il telefono venga utilizzato a lungo a schermo acceso o telefonando. La potenza dellasi esprime in mAh (milliampere ora) ed anche se non è tra i primi parametri che vengono pubblicizzati sugli, ma possiamo utilizzarlo come punto di partenza per capire l'autonomia totale del telefono (ci sono anche altri fattori da tenere bene a mente). Possiamo quindi trovarecon unae ricarica super rapida, con capienze effettive superiori ai 5.200 mAh (in molti casi fino a 6.000 mAh), accompagnati anche da schede tecniche interessanti per poter sfruttare al massimo lacosì capiente.