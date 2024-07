Recensione NZXT F360 RGB Core | 3 ventole 1 solo cavo!

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di domenica 21 luglio 2024) In questaanalizzeremo le nuovissimesingle-frameRGB, le quali presentano un unico telaio, semplificando montaggio e cable management Il PC building sta vivendo una vera e propria rivoluzione estetica, con una tendenza che si spinge sempre di più nel voler realizzare sistemi più ordinati e privi di cavi in vista. Molti sono i brand che stanno cercando di abbracciare questa tendenza, con sistemi più o meno ingegnosi. Tra le alternative abbiamo orache si connettono tra di loro attraverso dei pin, ma anche approcci più tradizionali come le single-frame. Quest’ultimo è il caso diRGB: il primo modello del brand californiano a incastonare da 2 a 3(in base alla versione scelta) all’interno di una sola cornice.