Quando la prossima gara di F1? GP Belgio 2024 | programma orari tv streaming A Spa ultima gara prima delle ferie

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024) Ladel Mondiale di Formula 1 sarà il Gran Premio del, destinato ad andare in scena già nella giornata del 28 luglio, ovverosia domenica. Dunque non vi sarà alcuna pausa tra il tredicesimo e il quattordicesimo appuntamento della stagione. L’evento di Spa-Francorchamps sarà, peraltro, il quinto nell’arco di appena sei settimane! Uno dei periodi più fitti del calendario è però prossimo alla conclusione. Difatti, dopo il GP belga, comincerà la pausa estiva. Il ruolo del circuito edificato nelle Ardenne è cambiato nell’ultimo biennio. Sesegnava la ripresaoperazioni dopo le, oggi rappresenta l’atto conclusivo dellametà di stagione. Detto questo, come seguire la corsa belga in TV? Classifica Mondiale costruttori F1: Ferrari seconda forza, McLaren a -7 TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta.