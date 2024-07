Padre Ivo Laurentini | Decisi sin da bambino di prendere i voti Poi l’amore per Dante

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) Ha vissuto il tempo in cui alla sera d’inverno ci si ritrovava con i vicini davanti al focolare a ‘trebbo’, e quando qualcuno gli chiedeva cosa avrebbe voluto fare da grande, lui candidamente rispondeva ‘il prete’: più della vocazione c’entrava il fatto che per ogni messa che serviva tutte le mattine il parroco gli dava 10 lire. Ivoli ha poi proprio presi, e con convinzione, ed è diventatoIvo dei Frati minori conventuali e dal 2017 è Rettore della basilica di San Francesco e responsabile del Centrosco fondato daSeverino Ragazzini. E sono ben vivi, inIvo, i tanti contatti che a cominciare dai primi anni 70 aveva avuto conSeverino e conGiovanni Lambertini, il ‘francescano del presepe’, grande appassionato di astronomia che in San Francesco ha vissuto per 30 anni a cominciare dal 1954.