Olimpiadi Parigi 2024 Malagò al Villaggio Olimpico Sei team azzurri in partenza

(Di domenica 21 luglio 2024) Giovanniè arrivato al Villagio, in visita ai componenti della missione italiana alledi. I Giochi sono alle porte e, man mano, iitaliani delle varie discipline sportive stanno raggiungendo il punto d’aggregazione nostrano nella capitale francese. Un sogno a cinque cerchi già vivo per i tuffatori, arrivati nella giornata di domenica 21 luglio in loco: presenti all’appello Lorenzo Marsaglia, Giovanni Tocci, Elena Bertocchi, Chiara Pellacani, Riccardo Giovannini, Andreas Sargent Larsen, Maia Biginelli e Sarah Jodoin Di Maria, come riportato dal Coni. Tra Roma Fiumicino e Milano Linate, inoltre, in programma le partenze delle squadre di ginnastica artistica, beach volley, canottaggio, tiro con l’arco, tiro a volo e sport equestri (lunedì 22 luglio). L’Italia è pronta per i Giochi Olimpici di