Nel sonno si programma il futuro anticipando le azioni da fare una volta svegli | l’incredibile scoperta nel nuovo studio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) E se ilci servisse perre il nostro? È questa la sorprendente ipotesi a cui apre una nuova ricerca condotta sui topi che ha rivelato una sorprendente correlazione tra l’attività neuronale durante ile i comportamenti successivi al rio. Lo, pubblicato su “Nature“, suggerisce che il cervello, durante il, è in grado di “re” illeche verranno intraprese una. I ricercatori, guidati da Kamran Diba dell’University of Michigan, hanno monitorato l’attività elettrica dei neuroni dei topi prima, durante e dopo la navigazione in un labirinto. In questo modo, hanno potuto stabilire una corrispondenza tra l’attività di ciascun neurone e specifiche posizioni all’interno del labirinto.