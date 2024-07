Lo chef allievo di Niko Romito che in Abruzzo prepara una pizza al taglio buonissima

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 21 luglio 2024) «Almeno fino a fine agosto avremo nel bancone la Caprese d', con il saporito pomodoro pera d'proveniente dalle campagne di Francavilla al Mare e stracciata vaccina di Carovilli, in Alto Molise, da dove arriva anche l'olio che utilizziamo. Un modo per festeggiare i primi due anni di Trancioin Teglia e rimarcare la nostra filosofia di lavoro con i prodotti del territorio». Per Stefano De Cesare, 32enneiolo originario di Castel di Sangro cresciuto professionalmente nelle insegne delloe in seguito specializzatosi nellacon Adriano Del Mastro (abruzzese pure lui), la festa è cominciata con la sua incoronazione da parte del Gambero Rosso come Campione Regionale nella nuova guida Street Food 2025.