La terribile storia del piccolo Giacomo | ha 2 anni e vive a Rebibbia con la mamma

(Di domenica 21 luglio 2024) A soli dueconosce poche parole: “sì”, “no”, “”, “pappa”, “apri”, “chiudi”. Quest’ultime le ha imparate a, il carcere di Roma dove è recluso da dieci mesi insieme alla sua, una giovane donna italiana di trent’, detenuta per reati minori. Anche il papà di, come il bambino, si trova dietro le sbarre dello stesso carcere. Per il, quindi, non c’è altra scelta se non quella di crescere tra le mura della casa circondariale.Leggi anche: Palermo, 16enne denuncia: “Violentata sul lungomare”. Poi scoppia maxi rissa. Un fermo Ladelè una vittima della burocrazia. Il suo caso è ancora sotto valutazione e, nel frattempo, il bambino sta soffrendo le conseguenze di questa triste situazione. Ha sviluppato un ritardo nello sviluppo, non cammina, è sovrappeso e porta ancora il pannolino.