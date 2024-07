La Stand-Up Comedy di Pietro Sparacino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 luglio 2024) Non sarà il solito lunedì quello del 22 luglio. Non sarà un lunedì triste, non sarà un lunedì di malinconia grazie all’incontro, all’Arena Eden di Arezzo, tra l’estate e la frizzante rassegna Z Generation Summer e, soprattutto, l’arrivo sul palco principale di Arezzo Smart Festival dell’atteso spettacolo "Il Ventennio" di e conalle ore 21:15. Avrebbe potuto chiamarlo "Il Ventennale" oppure "I Vent’anni" ma, per celebrare le sue prime due decadi sui palchi di tutta Italia,ha scelto di intitolare il suo nuovo live show di-Up"Il Ventennio": il titolo più indicato visto il periodo.