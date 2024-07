In pensione subito con 20 anni di contributi | INPS comunica le vie facili per uscire dal lavoro

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 21 luglio 2024) Puoi smettere di lavorare se hai raggiunto la soglia dei 20dianche se non hai ancora 67. Vediamo come fare. Grande notizia che farà felici milioni di lavoratori: anche se non hai ancora raggiunto i 67di età puoi comunque accedere allase hai almeno 20di. Esistono diverse vie d’uscita. Vediamo tutto nei dettagli. Se hai 20dipuoi andare in/Cityrumors.itPer andare in, attualmente, è necessario avere non solo 20dicome minimo ma anche almeno 67di età. Questo ha stabilito la legge Fornero la quale ha rivoluzionato in misura importante il mondo delle pensioni. Infatti oggi per smettere di lavorare è necessario soddisfare due requisiti: quellovo e quello anagrafico.