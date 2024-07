Giornata di super traffico Raffica di incidenti stradali

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 21 luglio 2024)molto intenso nelladi ieri e code sulle strade della Valtellina e Valchiavenna per un sabato dilavoro per i soccorritori, e gli uomini delle Forze dell’ordine, sulle montagne e non. Complice il bel tempo e il caldo del penultimo fine settimana di luglio, sulle strade della provincia di Sondrio si sono riversati turisti e villeggianti. Tanti anche i motociclisti, non sempre consci della pericolosità della Statale 38, dove non si contano gli attraversamenti. L’invito è sempre quello di rispettare la segnaletica e di moderare la velocità. Non sono mancati infatti gliche hanno visto protagonisti centauri, fortunatamente non letali. Il primo, alle 11, sulla Statale 38 a Sondrio per un sinistro auto-moto. Ha avuto bisogno di cure un uomo di 57 anni. Sul posto, oltre ai sanitari, i carabinieri.