Dopo il caso astrologo l’India ha un nuovo Ct | Marquez firma un quadriennale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 luglio 2024) Manoloè ilCt della nazionale di calcio del. Il catalano, 55 anni, allena nel campionato indiano dal 2020 ed eredita una situazione difficilel’esonero del croato Igor Stimac. Secondo quanto riportato dal The Indian Express, il precedente ct avrebbe consultato unprima di scegliere le formazioni di quattro partite cruciali, tra cui quelle valevoli per le qualificazioni alla Coppa d’Asia a maggio e giugno dell’anno scorso. Da quando ha assunto l’incarico, nel 2019, Stimac non è riuscito a centrare la qualificazione ai Mondiali e nemmeno a migliorare il ranking, che vedeattualmente al 124/o posto. Ora la nuova gestione è affidata a, che hato un contratto di quattro anni.ilha unCt:unSportFace.