Dimaro ultimo giorno di ritiro per il Napoli | novità su Osimhen Simeone e Cajuste

(Di domenica 21 luglio 2024)diper ilin Val Di Sole: ava in scena l’ultima giornata di allenamento. Nel tardo pomeriggio la partenza per il ritorno alla base. Ildi, il primo dei due previsti per questa fase di preparazione estiva per il, è ormai alle battute finali. In seguito alla seconda amichevole contro il Mantova (vinta per 3-0, grazie alle reti di Lindstrom, Spinazzola e Cheddira), gli uomini di Antonio Conte tornano in campo per la doppia seduta odierna di allenamento, prima di mettersi in viaggio per fare ritorno a. Qualchedi break e poi sarà subito la volta di Castel Di Sangro, dove sono attesi anche i Nazionali reduci da Euro 2024 (si dovrebbe attendere ancora un po’ in più, invece, per Olivera). Nell’in Val Di Sole, ilsi ritrova al campo di Carciato per la sessione mattutina.