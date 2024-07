Da decenni in attesa di soluzioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 luglio 2024) Firenze, 21 luglio 2024 – E se ci accorgessimo un giorno che la tecnologia complica la vita? Non avverrà mai perché il progresso guidato dall’uomo (e dalla sua etica) è andato neisempre incidendo positivamente anche se ci sono voluti aggiustamenti in corso d’opera. Senza voler tornare all’esempio della rivoluzione industriale, quello che è accaduto venerdì in tutto il mondo ci ha fatto aprire gli occhi sulla vulnerabilità delle nostre organizzazioni complesse. Questo è uno degli aspetti positivi del grande buco di sistema. Si correrà ai ripari? Probabilmente sì, ma l’errore non sarà mai evitabile lasciandoci in un sottofondo di precarietà che ci farà assaporare ancor di più il valore delle piccole cose. Al buco di sistema tecnologico in Toscana, nelle ultime ore, si sono sommati problemi annosi. Firenze rappresenta come si suol dire il nodo dei trasporti italiani.