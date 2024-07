Conte ha certificato il fallimento della scorsa campagna acquisti | sono tutti sul mercato Carratelli

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 21 luglio 2024)hailsul. Lo ha scritto Mimmosul Corriere dello Sport. C’è molto da lavorare, questa la sintesi didopo i primi giorni a Dimaro. Ronza in città una frase del nuovo allenatore: non si parte da una situazione alta, ma media. L’impressione è che, ai primi contatti con gli azzurri disponibili, assenti i protagonisti maggiori, sia rimasto sorpreso. In poche parole, i danni fatti dal clamoroso flop dopo lo scudettoancora evidenti. C’è una squadra da rifondare in tutto, una squadra che per una intera stagione ha smarrito il senso del lavoro, variamente allenata, peggio ancora lasciata confusamente alla deriva, confusione tattica e mentale, svuotata di tutte le certezze. Risulta evidente ilestate.