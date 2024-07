Certezza Castelfidardo Anche Imbriola dice sì

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) Continuano le conferme in casaquando all’inizio della nuova stagione manca solo un giorno. Resterà in biancoverde, dopo una stagione alquanto positiva, Vincenzo. Una pedina importante del reparto difensivo biancoverde nella scorsa stagione, pugliese, classe 1998, che vorrà essere protagonista al centro della difesa fidardensenella prossima stagione. ‘’Un giocatore che ha mostrato grande maturità e che porterà la sua esperienza acquisita in passato in D nella nuova annata sportiva’’ esclamano con sicurezza i dirigenti del. "Dopo la nostra cavalcata trionfale della passata stagione era scontato rimanere a– dichiara–. Si è creato un bel gruppo e ho legato con diversi ragazzi.