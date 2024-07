Calcio L’ex Jesina Stefano Stefanelli Scouting Director della Juventus

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 21 luglio 2024) Nel giornopresentazione del nuovo tecnico bianconero Thiago Motta, è arrivata anche l’ufficialità delleoncello come Responsabile dell’AreaJESI, 21 luglio 2024 – La notizia era già nell’aria da settimane, ma solo nella giornata del 18 luglio, in occasionepresentazione del nuovo tecnicoThiago Motta, è stato delineato dallo Chief Executive Officer Maurizio Scanavino, il nuovo assetto dell’area sportiva bianconera per la stagione 2024/2025 con l’annuncio delattaccante leoncellonel ruolo di. Stagione 2012/2013 – L’attaccante Leoncelloin azione nel match casalingo con il Termoli Insieme a, reduce dall’esperienza di Direttore Sportivo al Pisa, un’altra vecchia conoscenza delmarchigiano, il dirigente Giuseppe Pompilio, per tanti anni dietro la scrivania del Fano.