Botte per una ragazza contesa Ferito in piazza da un minorenne

(Di domenica 21 luglio 2024) Un litigio per una, una parola, uno sguardo di troppo. Sarebbe questo il motivo che ha scatenato un litigio sfociato in violenza, a Desio, nella centraleCavour. Protagonisti due giovani di 25 e 17 anni. Con il primo che, nonostante la maggiore età, ha avuto la peggio ed è finito in ospedale, per fortuna non in gravi condizioni. Ma ha rischiato grosso. I due sono a godersi la serata in giro. Probabilmente in due gruppi distinti. Che però si conoscono. A intrecciare le mire dei due c’è una. Che sarebbe. Lo scenario è tutto da verificare ma a quanto pare il 25enne avrebbe fatto un passo verso la stessa. Ritenuto un passo "di troppo" dal 17enne. Che, molto alterato, all’improvviso lo aggredisce. Calci, schiaffi e pugni a raffica, con l’arrivo anche di un gruppo di amici. E diversi passanti che assistono alla scena.