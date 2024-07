Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 20 luglio 2024)DEL 20 LUGLIOORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA LITORANEA E’ STATO RIAPERTO IL TRATTO ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER VIA DI CASTEL PORZIANO, CHIUSO IN PRECEDENZA A CAUSA DI UN INCIDENTE, LA CIRCONE STA RIENTRANDO NELLA NORMA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; PROSEGUENDO SULLA LITORANEA UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI CAPOCOTTA NEI DUE SENSI DI MARCIA; CI SPOSTIAMO INFINE SULLA PONTINA, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA CASTELNO E IL BIVIO PER PRATICA DI MARE IN DIREZIONE. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral