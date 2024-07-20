Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2024 ore 19:30 (Di sabato 20 luglio 2024) Viabilità DEL 20 LUGLIO 2024 ORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA LITORANEA E’ STATO RIAPERTO IL TRATTO ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER VIA DI CASTEL PORZIANO, CHIUSO IN PRECEDENZA A CAUSA DI UN INCIDENTE, LA CIRCOLazioNE STA RIENTRANDO NELLA NORMA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; PROSEGUENDO SULLA LITORANEA UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI CAPOCOTTA NEI DUE SENSI DI MARCIA; CI SPOSTIAMO INFINE SULLA PONTINA, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA CASTEL RomaNO E IL BIVIO PER PRATICA DI MARE IN DIREZIONE Roma. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2024 ore 18:30 - VIABILITÀ DEL 20 LUGLIO 2024 ORE 18. 0”: A PARTIRE DALLE 17. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO UN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI E’ IN TRANSITO SULLA LITORANEA NEI PRESSI DI OSTIA: A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO PIU’ VEICOLI AL MOMENTO E’ CHIUSO IL TRATTO ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER VIA DI CASTEL PORZIANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; ATTENZIONE ANCHE SULLA A24 ROMA-TERAMO DOVE E’ SEGNALATO UN INCIDENTE NEI PRESSI DELL’USCITA PER TIVOLI, INCIDENTE, QUESTO, CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCOLAZIONE; IN CHIUSURA UNO SGUARDO AGLI EVENTI IN PROGRAMMA SUL TERRITORIO: A SAN CESAREO DA DOMANI E FINO AL 27 LUGLIO SI SVOLGERA’ IL TORNEO DI VOLLEY BEACH IN SQUARE 4. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2024 ore 17:30 - VIABILITÀ DEL 20 LUGLIO 2024 ORE 17. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA A1 FIRENZE-ROMA SEGNALATO UN VEICOLO IN PANNE AL KM 511 TRA PONZANO E MAGLIANO SABINA IN DIREZIONE FRENZE, VEICOLO CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCOLAZIONE, RACCOMANDIAMO COMUNQUE PRUDENZA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2024 ore 16:30 - VENETO E IN ALTRE STRADE COMUNALI; ISTITUITA INOLTRE UN’ ISOLA PEDONALE IN VIA ROMA, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral. 00 E FINO A CESSATE ESIGENZE ATTIVI DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA V. VIABILITÀ DEL 20 LUGLIO 2024 ORE 16. romadailynews
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