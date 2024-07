Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 20 luglio 2024) 10.20 SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA TRANINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE APPIA E TUSCOLANA PERCORRENDO LAFIUMICINO RALLENTAMENTI ALTEZZA PONTE GALERIA DIREZIONE FIUMICINO IN VIA AURELIA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO DIREZIONE CIVITAVECCHIA PERCORRENDO LA STATALE PONTINA RALLENTAMENTI E CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI PRATICA DIREZIONE LATINA MENTRE SUL LITORALENO SI RALLENTA TRA CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral