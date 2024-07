Un’Osimana green con Gigli e Casarola

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Ancora giovani nell’Osimana (Eccellenza) che lunedì si radunerà nel tardo pomeriggio al Diana per iniziare la preparazione. Novità in attacco con l’arrivo dalla primavera della Recanatese di Diego, attaccante, classe 2006. Dalla Juniores giallorossa alla prima squadra sono approdati invece Enricoclasse 2007 portiere, Giovanni Pierucci 2008 difensore, Alessio Cantarini 2008 centrocampista, Gabriele Sasso 2007 difensore e Alessandro Affinito 2006 portiere. Intanto giovedì pomeriggio c’è stato il primo incontro al Diana tra dirigenza, staff tecnico e squadra per definire le linee guida della preparazione e le prime amichevoli (prima uscita in famiglia programmata per il 26 luglio poi test contro Civitanovese e Porto S.Elpidio, ma la società sta lavorando per organizzare altre uscite compreso il Trofeo Zazzera che si disputerà come consuetudine contro il Tolentino).