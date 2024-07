Un posto al sole spoiler | il piano di Alberto Palladini

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 20 luglio 2024) Nelle prossime puntate di Unalsarà il grande protagonista, come si evince daglidella soap opera partenopea. Il legale, di recente, ha dovuto rassegnarsi alla partenza improvvisa del figlioletto Federico per il programma di protezione testimoni in cui è entrato con Clara ed Eduardo Sabbiese, subito dopo le nozze della coppia.ha reagito molto male di fronte a quella novità e si è lasciato sopraffare dalla disperazione arrivando addirittura a cedere all'alcol. Fuori di sé per aver bevuto troppo,si è messo alla guida e solo il coraggioso e tempestivo intervento di Luca De Santis ha evitato il peggio. Il medico si ritroverà ancora una volta ad aiutare, il quale avrà un alterco con Micaela Cirillo.