Ragazza Down passa la maturità Nina | Ho realizzato il mio sogno ora sono più forte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Bologna, 20 luglio 024 – La storia diSorrentino aveva commosso l’Italia. Ora, lacon la sindrome diche si era ritirata dalla quinta del liceo Sabin di Bologna, si gode il suo riscatto., al Sabin, aveva seguito il programma di studi differenziato che però non le avrebbe fornito l’ammissione all’esame di Stato, ma – aveva decretato prof e scuola – solo un attestato di competenze. Ora invecehail suo: ha ottenuto il diploma dicon una valutazione di 75/100. Una storia di determinazione e impegno raccontata oggi sul Corriere di Bologna. Per potere tagliare questo traguardo, è stato necessario chesi trasferisse per nove mesi a Pescara, città natale della mamma, accolta sui banchi del liceo paritario delle Scienze Umane Maior.