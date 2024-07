Pivetto dolcissimo e un po’ timoroso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 luglio 2024) A un anno ha conosciuto la cattiveria dell’uomo. È stato trovato per le strade della Brianza. Non si conosce il suo passato. Un tradimento che traspare però dagli occhi dolcissimi per, meticcio di taglia media nero. "Basta poco per rompere il ghiaccio - fanno sapere i volontari Enpa -. Abituato a indossare la pettorina, in passeggiata è bravo e non tira". Per adottarlo inviare un’email a [email protected] o telefonare al 039.83.56.23.