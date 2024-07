Parcheggi al Balilla Scoppia la polemica Multate oltre venti auto | Serve senso civico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024) Ma qualeo a pagamento, ma quali stalli blu: unana dimobilisti hanno individuato la soluzione alla cronica mancanza di stalli non trovando di meglio cheare sull’ex prato del campo. Un clamoroso episodio dio selvaggio avvenuto nella serata di giovedì a cui è seguito un intervento immediato dei vigili urbani che hanno preso nota delle irregolarità che hanno coinvolto numerose, presumibilmente di turisti. Difficile infatti che si sia trattato di lucchesi, più probabile che, complice lo sterrato che ancora insiste nell’area dopo i concerti, alcuni turisti abbiamo pensato di trovarsi di fronte a un belo gratuito a due passi dal centro, proprio nei pressi della sortita che immette in via Francesco Carrara.