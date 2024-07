Magna Graecia Film Festival 2024 | quando dove ospiti e programma completo

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di sabato 20 luglio 2024) Tutto pronto per la XXI edizione del, la kermesse cinematografica ideata e diretta da Gianvito Casadonte che porterà nel capoluogo calabrese, dal 27 luglio al 4 agosto, tantissime stars del mondo del cinema e della cultura nazionale ed internazionale.: ilIlè sostenuto dal Ministero della Cultura, Calabria Straordinaria – brand della Regione Calabria – Assessorato al Turismo, CalabriaCommission, Comune di Catanzaro, in collaborazione con Yes Start Up Calabria e Lilt – Lega Italiana per la lotta contro il cancro. Durante la conferenza stampa che si è tenuta a Palazzo De Nobili di Catanzaro sono stati illustrati i dettagli del. Gliinternazionali che interverranno durante la kermesse riceveranno la Colonna d’Oro.