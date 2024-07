Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 20 luglio 2024) Il Governo italiano ha chiesto al Parlamento l’approvazione per l’acquisto dimilitarifighter. Si tratterà di 24 F-2000 Typhoon, che dovranno sostituire alcuni velivoli considerati obsoleti e che andranno smantellati tra il 2027 e il 2028. La spesa calcolata sarà di 7,4di. L’acquisto si è reso necessario a causa dell’obsolescenza di 27 velivolifighter della cosiddetta tranche 1, che fanno parte della flotta di 95swing role in possesso dell’aeronautica militare. Non si tratta quindi di un acquisto legato alle forniture di armi all’Ucraina, anche perché il nostro Paese non ha aperto alla consegna didaa Kiev.