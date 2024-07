Io vulesse truvà pace al Centro Direzionale di Napoli l’omaggio a Eduardo di un giovane coreografo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 20 luglio 2024) Si può tradurre in movimentoDe Filippo? La domanda è il motore dello spettacolo “Io” portato in scena daldanzatore-Antonio Formisano della Compagnia Borderline. Prosegue, così, “Nuove Direzioni”, rassegna della associazione Le Dramaturgie che porta diverse performance tra i grattacieli deldinell’ambito della terza edizione di “Affabulazione. Espressioni dellapolicentrica”, rassegna del Comune difinanziata dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura. Appuntamento per mercoledì 24 luglio 2024 alle 18,30 all’ Isola G2 con ingresso e aperitivo gratuiti.