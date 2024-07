Intervista a Stefano De Martino | Affari tuoi parte il 2 settembre la mia sfida è misurarmi sul quotidiano

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di sabato 20 luglio 2024) Il futuro della Rai ha un nome, ed è quello diDe. Il conduttore sarà alla guida dima sono diverse le trasmissioni che lo vedranno come protagonista. Ai nostri microfoni ha raccontato cosa prova a prendere il posto di Amadeus.al conduttoreDeNoi di Superguidatv eravamo presenti alla presentazione dei palinsesti della Rai per la stagione 2024/2025. Nella conferenza uno dei più attesi eraDeche ha parlato die non solo. Che emozione provi a condurre? Ragazzi,il due, data atipica perché di solito si comincia sempre a metà, quando si ricominciano le scuole. Noi vogliamo far compagnia agli italiani appena lasciano le valigie sulla porta, ancora con la sabbia nelle scarpe e si ricomincia.