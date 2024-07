Guerini e Gadda non si toccano Fumata bianca dopo il weekend I giocatori anche dal Frosinone

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) L’Ancona sfoglia la margherita, intanto, Ancarani e Tamai restano ancora alla finestra. La nuova storia biancorossa sembra procedere a passo lento, sarà il caldo torrido di quest’estate.se il tempo che scorre innesca il dubbio: ce la farà la neonata società a condurre definitivamente in porto l’operazione nata e cresciuta con la benedizione del sindaco Daniele Silvetti? Ormai è il 20 luglio,ieri non risulta che l’ex capitano e l’ex mister siano stati contattati dal direttivo dorico per un appuntamento che, stando almeno alle intenzioni, potrebbe avvenire lunedì, al più tardi martedì. I ruoli di, però, non sarebbero mai stati messi in discussione.perché le loro figure ad Ancona rappresentano una garanzia per tutti, nonché per il buon andamento del progetto.