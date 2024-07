Cyber-caos solo la Cina in tutto il mondo indenne | ecco cosa c' è dietro davvero

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Ilè piombato nel, un venerdì senza precedenti, un 19 luglio destinato a restare nella storia. Un "bug" ha paralizzato, di fatto, mezzo. E le conseguenze si fanno ancora sentire, così come si dipaneranno anche nel corso dei prossimi giorni. Eppure laè rimastadal-guasto che ha colpito la comunità globale. E questo perché non è dipendente dal sistema Microsoft, come lo è il resto del. I principali fornitori di cloud sono invece aziende nazionali come Alibaba, Tencent e Huawei. Negli ultimi anni, le organizzazioni governative, le aziende e gli operatori infrastrutturali cinesi hanno sostituito sempre più i sistemi It esteri con quelli nazionali.