Bolkestein balneari sul piede di guerra | Senza una legge ad agosto chiudiamo

(Di sabato 20 luglio 2024)pronti al tutto per tutto per difendere le concessioni. Il presidente del sindacato italiano di categoria Antonio Capacchione ha annunciato che, se il parlamento non dovesse legiferare a tutela delle imprese del mare prima della pausa dei lavori estiva (ad), scatterà la serrata: nonostante una stagione partita a rilento, isono pronti a tener chiusi gli ombrelloni. "L’inerzia del governo e del parlamento sta creando un caos amministrativo a danno degli imprenditorie del paese – spiega –; il rischio è quello di distruggere un comparto formato da 30mila aziende e 100mila addetti diretti, che attira sulle nostre spiagge milioni di turisti, italiani e stranieri.