Astea presenta il bilancio Cala il consumo di gas

(Di sabato 20 luglio 2024) A Villa Quiete di Valle Cascia di Montecassiano si è parlato di ambiente, ieri mattina, e di come tutelarlo dalle insidie dei cambiamenti climatici. Temi trattati ricorrendo, come capita in questi consessi, alla descrizione di scenari allarmanti per l’uomo e l’ecosistema in generale. L’occasione è stata offerta dallazione del rapporto di sostenibilità 2023 della societàSpa. "Abbiamo messo la società sulla giusta strada – ha detto Fabio Marchetti, amministratore di–. Tutti i settori dove siamo impegnati progrediscono in termini di risultati grazie ai numerosi investimenti del gruppo". All’evento, moderatore Paolo Notari, giornalista e conduttore televisivo, erano presenti Leonardo Catena, sindaco di Montecassiano, Monica Bordoni, vicesindaco di Osimo, Emanuele Pepa, sindaco di Recanati, e Massimiliano Riderelli Belli, direttore generale