Acqua tra le mani | la Sicilia assetata da una guerra idrica e politica

(Di sabato 20 luglio 2024) L’ci sta scivolando tra le: chi può farsi una doccia la faccia ora, poi rischia di puzzare. Scoppia ladell’a Palermo: per ora èistituzionale, tra Schifani e Lagalla, mentre il primo non vuole accendere i toni sulla siccità, che metterebbe la Regione sul banco degli imputati per inerzia ed ignavia, il secondo tramite la municipalizzata lancia il terrore del razionamento del prezioso liquido nel capoluogo di Regione. I palermitani più anziani si ricordano le file con i bidoni alle rare fontane erogante il liquido che asseta per percezione di scarsità. Intanto chi ha un pozzo, regolare o abusivo, gongola pensando agli affari, e le piscine dei più benestanti diventano un lusso da oligarca russo, soprattutto per i Rossi. Il problemadopo un inverno con il contagocce atmosferico è reale e drammatico, ma non serio.