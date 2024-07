Viaggi illimitati in treno a soli due euro Attenzione alla nuova truffa come difendersi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 19 luglio 2024) Con le vacanze estive, aumenta il rischio di truffe nei confronti degli italiani che sperano di prenotare vacanze e spostamenti a prezzi convenienti. Una di quelle più recenti riguarda le prenotazioni dei treni: al costo didueviene proposto un anno digratis. Una sorta di copia di un programma fedeltà di Trenitalia realmente esistente, il “Platino Infinito”, che però in realtà non offre vantaggi così incredibili. E quella che sta circolando sui social è soltanto una bufala.Leggi anche: Meteo, in arrivo temporali nel weekend sull’Italia: le previsioni #occhioalletruffeFate. Sta girando un messaggio circa una presunta promozione di #Trenitalia per l'acquisto, al costo di 2, di “Cartafreccia Platino Infinito” che consentegratis per un anno. La promozione in realtà è una#essercisempre #18luglio pic.twitter.