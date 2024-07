Ultimo giorno di sole e caldo nel week-end leggero calo termico e instabilità sulla Bergamasca

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 19 luglio 2024) Gabriele Galastro del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il meteo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Analisi Sinottica Una nuova espansione dell’anticiclone dal nord Africa all’Europa meridionale e orientale garantirà fino a venerdì tempo stabile enostra regione, anche se non mancherà qualche rovescio pomeridiano sui rilievi. Questo-end è previsto l’arrivo di correnti più fresche da nord-ovest sul Nord-Italia seguito da uned un aumento dell’nella giornata di domenica che caratterizzerà il meteo a Bergamo. Venerdì 19 luglio 2024 Tempo previsto: nel primo mattino sull’intera regione cielo sereno o poco nuvoloso. Tra il pomeriggio e la sera sui rilievi Alpini aumento della nuvolosità con possibili rovesci o temporali, nei restanti settori cielo poco nuvoloso.