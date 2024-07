Trump accetta la nomination repubblicana e assicura | Con me finiranno tutte le guerre Poi sui migranti annuncia la più grande deportazione della storia

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 19 luglio 2024) “Sono qui solo per grazia di Dio onnipotente”. Con queste parole è iniziato il discorso dizionecandidatura a Presidente degli Stati Uniti di Donaldalla conventiona Milwaukee. “Non dovrei essere qui”, ha spiegato il tycoon, alludendo all’attentato fallito di sabato scorso e scatenando la prima di una lunga serie di standing ovation da parte dei suoi sostenitori. Inevitabile per il miliardario ripercorrere quegli attimi drammatici: “La cosa sorprendente è che prima dello sparo, se non avessi mosso la testa in quell’ultimo istante, il proiettile dell’assassino avrebbe centrato perfettamente il bersaglio e io stasera non sarei qui. Non saremmo insieme”. “Il sangue scorreva ovunque eppure, in un certo senso, mi sentivo al sicuro, perché avevo Dio al mio fianco”.