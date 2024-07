Terranuova Traiana Dalla Fiorentina arriva Niko Martini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024) Arezzo, 19 luglio 2024 – Non si ferma il, che ha ingaggiato il calciatore, rilevandolo da ACFcon la formula del prestito fino al 30 giugno 2025. Nato ad Arezzo il 14 febbraio 2006, ruolo centrocampista,muove i suoi primi passi calcistici nel Capolona Quarata. A 9 anni viene prelevatoe con gigliati completa il suo percorso salendo tutti i gradini del settore giovanile fiorentino, sapientemente guidato dal responsabile Valentino Angeloni. Con la maglia violaprende parte ai Campionati Nazionali Serie A Under 14, 15, 16 e 17. Nel 22-23 con gli Allievi Nazionali colleziona 10 presenze oltre a disputare la gara di andata dei quarti di finale contro la Juventus: per altro eliminata al termine del doppio confronto (perso 3-1 in trasferta, vinto 4-0 in casa).